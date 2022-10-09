بوتين: أوكرانيا دبرت تفجير جسر القرم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن الانفجار الذي وقع في جسر رئيسي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي هو عمل إرهابي دبرته قوات أوكرانية.

وأضاف في تسجيل فيديو نشر على قناة الكرملين على تيليجرام “لا شك في أن هذا عمل إرهابي بهدف تدمير بنية تحتية مدنية مهمة. هذا العمل دبرته ونفذته وأمرت به قوات أوكرانية”.

والتقى بوتين بألكسندر باستركين رئيس لجنة التحقيق الروسية الذي قدم له ما خلص إليه تحقيق في الانفجار الذي وقع أمس السبت وتسبب في حريق على الجسر.

رأت صحيفة “التايمز” البريطانية أن “الهجوم الجريء الذي وقع فجر السبت، على الجسر الذي يربط بين شبه جزيرة القرم وروسيا، اعتداءٌ مباشرٌ على سلطة الرئيس، فلاديمير بوتين، وأن خسارة المنطقة يمكن أن تقضي على حياة الزعيم الروسي السياسية.

وقالت الصحيفة إن “الهجوم على الجسر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص يوجه تحذيرًا شديد اللهجة ويشير إلى أن شبه جزيرة القرم قد تكون التالية على أجندة أوكرانيا لاستعادتها على غرار المناطق التي استعادتها من قبضة روسيا في الأيام الأخيرة”.

وتحت عنوان “تخريب أم إرهاب داخلي”، ذكرت أنه “على الرغم من أن كييف لم تعلن رسميًّا مسؤوليتها عن التفجير، ألقى رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف باللوم في التفجيرات على المخربين الأوكرانيين، الذين تمكنوا أخيرًا من مد أيديهم الملطخة بالدماء إلى جسر القرم”.