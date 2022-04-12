بوتين السبب.. ارتفاع مؤشرات التضخم في أميركا بشكل كبير

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي “نتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس بشكل غير عادي بسبب ارتفاع الأسعار الذي سببه بوتين”.

وتستعد إدارة بايدن لتقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل يظهر أن التضخم “مرتفع بشكل غير عادي”، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك، أو CPI، هو أحد الطرق المفضلة في وول ستريت لقياس التضخم. ومن المقرر أن تصدر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس 2022 صباح الثلاثاء.

وأضافت ساكي أن التقرير السابق لوزارة العمل – الذي أظهر ارتفاع الأسعار بمعدل كبير في فبراير – فشل في تضمين معدلات القفزة في تكاليف النفط والغاز الناجمة عن غزو الكرملين غير المبرر لأوكرانيا.

ويقول البيت الأبيض إنه يتوقع تفاوتا أوسع من المعتاد بين القراءات بسبب الزيادة غير الطبيعية في أسعار الغاز التي حدثت الشهر الماضي.

وأظهرت قراءة فبراير أن المؤشر القياسي ارتفع بنسبة 7.9 بالمئة على مدى الأشهر ال 12 الماضية، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982، بحسب شبكة CNBC الإخبارية الأميركية.

وبلغ سعر غالون البنزين العادي الخالي من الرصاص مستوى قياسيا مرتفعا عند 4.33 دولار في 11 مارس، وفقا لجمعية السيارات الأميركية.

ومنذ ذلك الحين انخفض هذا السعر إلى 4.11 دولار للغالون.

وقالت ساكي “في بعض الأحيان، كانت أسعار البنزين أعلى بأكثر من دولار واحد من مستويات ما قبل الغزو الروسي، بحيث أدت الزيادة بنسبة 25٪ تقريبا في أسعار الوقود إلى دفع قراءة معدلات التضخم “.

وأظهرت بيانات وزارة العمل لعدة أشهر أن قفزات الأسعار على أساس سنوي قد وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ أن كان، رونالد ريغان، في المكتب البيضاوي.

وأظهرت قراءة فبراير أن مؤشر تضخم المستهلكين القياسي ارتفع 7.9 بالمئة على مدى الأشهر ال 12 الماضية وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 1982.

وأشارت ساكي إلى أن بايدن اتخذ عدة خطوات للمساعدة في خفض تكاليف الطاقة، بما في ذلك التحرك لإطلاق حوالي 1 مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد.