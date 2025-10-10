بوتين: ترامب يفعل الكثير من أجل السلام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “يفعل الكثير من أجل السلام”، وضرب وقف إطلاق النار في غزة باعتباره مثالا رئيسيا على ذلك، لكنه قال إنه ليس من يقرر ما إذا كان يستحق جائزة نوبل للسلام أم لا.

وعلق بوتين أيضا على خطة ترامب للسلام في غزة قائلا إنها إذا نجحت، فسيكون ذلك “حدثا تاريخيا بكل المقاييس”.

وأضاف “موسكو تدعم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

وتابع “إن مشاركة روسيا في عملية السلام ربما تكون مطلوبة بالنظر إلى علاقة الثقة التي تجمعها بدول عربية وخاصة مع الفلسطينيين”.

وفي سياقٍ آخر، قال بويتن “إن روسيا ستعزز دفاعاتها الجوية إذا وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك”.