بوتين: حصار غزة يشبه ما حدث للينينغراد في الحرب العالمية الثانية

شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بحصار ألمانيا النازية للينينغراد في الحرب العالمية الثانية، ودعا إلى التوصل إلى حل للصراع من خلال الوساطة.

وقال بوتين إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة غير مقبول.

ولفت، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لقيرغيزستان لحضور قمة رابطة الدول المستقلة، إلى أنّه “لدينا علاقات جيدة مع العالم العربي والإسلامي ونريد تنفيذ تعهداتنا بإقامة دولة فلسطينية”، مشيرًا إلى أنّه “علينا التفكير في المواطنين الذين يعانون من التصعيد، وروسيا يمكنها أن تكون وسيطا بين الجانبين”.

وأكّد الرئيس الروسي أنّه “لدي يقين بتسرب شحنات أسلحة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، مستوى الفساد في أوكرانيا معروف ومرتفع جدًا. السوق السوداء تتطور بطريقة تجعل هناك الكثير ممن يريدون الشراء، وفي أوكرانيا هناك الكثير ممن يريدون البيع”.