بوتين خلال استقباله رئيس وزراء أرمينيا: الحكومتان الروسية والأرمنية على تواصل دائم

منذ ساعتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يحضران اجتماعًا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في تيانجين، الصين، 31 أغسطس 2025. رويترز

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في الصين.

وقال بوتين عند بدء اللقاء: “سعيد جدا برؤيتك وبوجود فرصة للتحدث على هامش فعاليات اليوم وغدا. لم نر بعضنا منذ وقت طويل، وتراكم العديد من القضايا المتنوعة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا اليوم معكم مفيدا وغنيا. سعيد برؤيتكم”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن أعضاء حكومتي روسيا وأرمينيا على اتصال دائم، قائلا: “زملاؤنا على اتصال دائم. أعضاء الحكومة يقدمون لي التقارير، وهم يزورون أرمينيا بشكل متكرر. وأعضاء حكومتكم يزورون روسيا. سنتحدث الآن عن كل شيء”.

بدوره، أشار باشينيان إلى أن لقاءاته مع القائد الروسي دائمًا ما تكون ذات جدول أعمال مكثف. وأضاف: “أنا واثق من أن لقاء اليوم سيكون كذلك أيضا، هذا واضح. سعيد جدا بالشراكة والحوار اللذين نشأا بيننا، حوارنا الشخصي، وبالطبع الحوار النشط جدا بين بلدينا الشقيقين”.

وقبل ذلك بوقت قصير، أجرى بوتين لقاء موجزا مع رئيس الصين شي جين بينغ، كما أفاد مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

وتُعقد فعاليات القمة في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض “ميجيانغ” في تيانجين الصينية. وقد افتتحت بحفل استقبال رسمي لرؤساء الوفود باسم مضيف القمة – الرئيس الصيني شي جين بينغ. ويبدأ البرنامج الرسمي للقمة في 1 سبتمبر.

ووصل بوتين اليوم في زيارة تستمر أربعة أيام إلى الصين. وسيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وسيعقد لقاءات ثنائية مع قادة أجانب. ومن المقرر أيضا أن يزور بكين، حيث يخطط لإجراء محادثة ثلاثية مع قائدي منغوليا والصين، بالإضافة إلى محادثات منفصلة مع شي جين بينغ ورؤساء دول أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيحضر الرئيس الروسي كضيف شرف في الفعاليات الاحتفالية في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على عسكريي اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

