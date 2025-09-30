بوتين: روسيا تحقق الانتصار في "المعركة العادلة" في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تحقق انتصارات في ما وصفها بـ”المعركة العادلة” في أوكرانيا.

وقال بوتين في مقطع مصور نُشر على موقع الكرملين أمس الاثنين: “يخوض مقاتلونا وقادتنا الهجوم، والدولة بأكملها، كل روسيا، تخوض هذه المعركة العادلة وتعمل بجد… نحن ندافع معا عن حبنا للوطن الأم ووحدة مصيرنا التاريخي، نحن نقاتل وننتصر”.

وتشن روسيا غزوا شاملا على أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، واصفة العملية بأنها “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى نزع السلاح والقضاء على ما تصفه بالنازية.

في المقابل، تعتبر كييف وحلفاؤها الغزو محاولة إمبريالية غير مبررة للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، ولا تلوح في الأفق مؤشرات واضحة لنهاية الحرب رغم جهود دبلوماسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عقد قمماً منفصلة مع بوتين وزيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين سعياً لإنهاء النزاع.

وتسيطر روسيا حالياً على نحو 114,500 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 19% من مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وأجزاء كبيرة من شرق وجنوب شرق البلاد، وفق خرائط عن ساحة المعركة.

وفي الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أن أوكرانيا لديها فرصة لاستعادة الأراضي المحتلة، في تراجع عن موقفه السابق، بينما تدرس واشنطن تزويد كييف بصواريخ توماهوك لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.