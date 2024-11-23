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بوتين: روسيا تختبر أسلحة جديدة لمواجهة التهديدات العالمية

منذ 6 ساعات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

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بوتين: سنواصل اختبار أنظمة أسلحة جديدة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن بلاده ستواصل اختبار أنظمة أسلحة جديدة.

وقالت الرئاسة الروسية “الكرملين”، في بيان، إن بوتين عقد اجتماعا مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي الصناعة العسكرية ومصنعي أنظمة الصواريخ في البلاد.

وأشار بوتين في الاجتماع، إلى أن موسكو اختبرت بنجاح أمس الخميس صاروخها الباليستي “أوريشنيك” خلال الهجوم الروسي على إحدى منشآت المجمع العسكري والصناعي الأوكراني.

وأفاد بأن روسيا تواجه تهديدات جديدة اليوم، ما يجعل الدراسات بشأن تطوير مثل هذه الأسلحة تتمتع بأهمية حيوية.

واعتبر أن “نظام الأسلحة المختبر أمس هو الضامن القوي لسلامة أراضي روسيا وسيادتها، لا أحد في العالم لديه سلاح مثل هذا”.

وأضاف: “اليوم لا توجد وسيلة في العالم يمكنها مقاومة هذا الصاروخ أو منعه. وسنواصل اختبار أنظمة الأسلحة الجديدة”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

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