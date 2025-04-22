بوتين لسلطان عمان: شركات الطاقة الروسية مهتمة بتنمية العلاقات مع عمان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد خلال اجتماع في الكرملين في موسكو، روسيا، 22 أبريل/نيسان 2025. رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان اليوم الثلاثاء إن شركات الطاقة الروسية تبدي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات مع عمان.

وتحدث الزعيمان خلال لقاء بينهما بثه التلفزيون خلال زيارة يقوم بها سلطان عمان إلى موسكو.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن السلطان هيثم بن طارق غادر البلاد متوجها إلى موسكو في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه الزيارةُ “تلبيةً للدّعوة التي تلقّاها السلطان العماني من الرئيس الروسي وتأكيدا على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصّديقين”، وفق الوكالة.

وأضافت أنه سيتم خلال الزيارة “بحث أوجه التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التّشاور والتّنسيق حيال الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدّولية”.

ويحتفل البلدان العام الحالي بمرور 40 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية في 26 سبتمبر/ أيلول 1985.

وقال سفير سلطنة عمان لدى موسكو حمود بن سالم آل تويه، قبل يومين إن زيارة السلطان، الذي تولى الحكم في يناير / كانون الثاني 2020، إلى موسكو “هي الأولى لسُلطان عمان إلى روسيا، وبمثابة خطوة تاريخيّة تعكس اهتمام السلطنة بتعزيز علاقاتها مع روسيا”.

واعتبر أن “الزيارة ستكون نقطة انطلاق لعهد جديد من التعاون بين سلطنة عمان وروسيا، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصّديقين”.

ولفت إلى أن الزيارة ستكون “فرصة سانحة وطيبة لقيادتي البلدين لمناقشة التطورات الإقليميّة والدوليّة الحالية وتبادل وجهات النظر والتعاون في مواجهة التحديات العالمية”.

وستشهد الزيارة “توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، أهمها اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات للجوازات العادية لمواطني البلدين، وبروتوكول إنشاء اللجنة المشتركة العُمانية الروسية، وغيرها من مذكرات التفاهم في مجالات متعدّدة، منها الأسماك والتجارة والإعلام والدبلوماسية والمناخ”، وفق السفير.