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بوتين: لن أجري محادثات مباشرة مع زيلينسكي إلا إذا..

22 - أبريل - 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا إذا أسفرت المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ملموسة.

وقال بوتين لميشيل أن كييف أظهرت أنها ليست مستعدة للبحث عن حلول مقبولة للطرفين واتهم الجانب الأوكراني “بعدم الثبات على المواقف” في المفاوضات.

كما أبلغ بوتين، رئيس المجلس الأوروبي أن أوكرانيا لا تسمح للعسكريين التابعين لها والمتمركزين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول بإلقاء أسلحتهم، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك عن الكرملين.

وأضاف الكرملين أن بوتين أبلغ ميشيل أيضا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه “التأثير” على أوكرانيا لوقف ما وصفه بالقصف “المكثف” على دونباس.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس ​المجلس الأوروبي​ شارل ميشال، أنّه اتصل هاتفيًا بالرئيس الروسي، و”حثّ بشدة على الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والممر الآمن من ​ماريوبول​ والمدن المحاصرة الأخرى جميعًا، بمناسبة ​عيد الفصح​ الأرثوذكسي”، لافتًا إلى أنّه جدد التأكيد على “موقف الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا وسيادتها، وإدانة العدوان الروسي وفرض عقوبات عليه”.

وفي السياق، كشف دبلوماسي أوروبي، أنّ “رئيس المجلس الأوروبي، طالب بوتين بالتواصل مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي”.

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