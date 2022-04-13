الخميس 13 رمضان 1443 ﻫ - 14 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“بوتين لن يُطفئ الشمس”.. دعوة أميركية لتسريع تحوّل الطاقة

منذ 19 ساعة
محطات توليد الطاقة الشمسية

محطات توليد الطاقة الشمسية

A A A
طباعة المقال

أكد المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إن الصراع في أوكرانيا يثبت أن اللحظة الحالية هي الوقت المناسب للتحول إلى الطاقة النظيفة والتي تحقق للبلدان استقلالا في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر بجزيرة بالاو في المحيط الهادي، والتي لا يزيد عدد سكانها على 18 ألفا، حيث حث الدول على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وقال كيري في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر “الآن هو الوقت المناسب لتسريع الانتقال إلى مستقبل طاقة نظيفة واستقلالية. لا يستطيع الرئيس بوتين التحكم في طاقة الرياح أو الشمس”.

افتتح المؤتمر يوم الأربعاء في بالاو لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الواقعة على خط مواجهة تغير المناخ، إذ تعاني بفعل ارتفاع مستويات سطح البحر.

يذكر أن روسيا تزوّد أوروبا بنحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز، مما يعقد الجهود الغربية لفرض عقوبات اقتصادية على حكومة فلاديمير بوتين على خلفية الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محطة بنزين في تونس
وسط أزمة مالية حادة.. تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام
سفينة موسكفا الروسية (أرشيفية)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
“موسكفا” تشتعل.. أوكرانيا تستهدف أهم سفينة في أسطول البحر الأسود الروسي
منشأة نفط ليبية
حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعتمد خطة لزيادة إنتاج النفط.. إليكم التفاصيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جندي أوكراني يفكك طائرة مسيرة روسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فيديو صادم.. إليكم ما وُجد داخل طائرة روسية مسيّرة سقطت في أوكرانيا!!
ميليشيا حزب الله
منطقة شيعية ترفض استقبال نائب الحزب.. “زوروني كل 4 سنين مرة”!
المحروقات
إليكم جدول أسعار المحروقات الجديد