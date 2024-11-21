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بوتين محذراً الغرب: روسيا أطلقت صاروخا باليستيا فرط صوتي على أوكرانيا

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2024 8:17 مساءً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: “إن روسيا شنت هجوما بصواريخ باليستية فرط صوتية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية وحذر الغرب من أن موسكو يمكن أن تضرب المنشآت العسكرية لأي دولة تستخدم أسلحتها ضد روسيا”.

وقال بوتين إن الغرب صعد الصراع في أوكرانيا من خلال السماح لكييف بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى، مضيفا أن الصراع أصبح عالميا.

وأوضح بوتين أن روسيا أجرت اختبارات قتالية لمنظومة الصواريخ الفرط صوتية من طراز (أوريشنيك) ردا على الأعمال العدائية التي ارتكبتها دول حلف شمال الأطلسي ضد روسيا.

وقال بوتين “ردا على استخدام أسلحة أمريكية وبريطانية بعيدة المدى، شنت القوات المسلحة الروسية في 21 نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام ضربة مركبة على إحدى منشآت المجمع العسكري الصناعي في أوكرانيا”.

وأضاف “في ظروف القتال، تم اختبار واحد من أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى، من بين أمور أخرى. هذه المرة، باستخدام صاروخ باليستي في عتاد فرط صوتي بدون أسلحة نووية”.

    المصدر :
  • رويترز

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