بوتين والشرع يتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني في أول لقاء رسمي بموسكو

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين، مؤكدًا أن المباحثات تناولت ملفات اقتصادية وإنسانية واسعة، شملت قطاعات الطاقة والنقل والصحة والسياحة.

وأوضح نوفاك أن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شاملة للبنية التحتية التي تضررت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى قدرة روسيا على تقديم الدعم والمشاركة في هذه العملية. وأكد أن شركات روسية أبدت اهتماماً بتطوير النقل وتأهيل منظومة الطاقة القائمة منذ الحقبة السوفيتية، مع متابعة هذه الملفات بشكل أكثر تفصيلاً خلال الفترة المقبلة.

وشملت المباحثات أيضًا التعاون الثقافي والإنساني، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة والرعاية الصحية، حيث أبدت دمشق اهتماماً بالحصول على القمح والأدوية الروسية. كما أعلن نوفاك عن اتفاق الطرفين على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة قريباً لمتابعة تنفيذ المشاريع والتعاون المشترك.

وتعد هذه أول زيارة للرئيس السوري الشرع إلى موسكو منذ توليه السلطة، حيث أكّد أن بلاده لن تكون مصدر إزعاج لأي دولة، وستحافظ على علاقات متوازنة مع الجميع، مع الالتزام بالطرق القانونية للمطالبة بمحاسبة الرئيس السابق بشار الأسد دون الدخول في صراع مع روسيا، بما يخدم مصالح سوريا.

وتشير التقديرات إلى أن روسيا تحتفظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا: قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، وقاعدة طرطوس البحرية، مما يعكس استمرار النفوذ الروسي في المنطقة.