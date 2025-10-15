بوتين والشرع يناقشان استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع عدة ملفات خلال محادثاتهما في موسكو، من بينها مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.

وتضم القاعدتان الرئيسيتان قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس، فيما تحتفظ روسيا أيضاً بوجود عسكري في مطار القامشلي، إلى جانب مصالح اقتصادية وطاقة تسعى لتأمينها في سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تعتقد أن دمشق ترغب في استمرار تواجد القاعدتين، وقد تُستخدمان كمراكز لوجستية لإيصال المساعدات إلى إفريقيا عبر البحر والجو.

من جهته، يسعى مسؤولون سوريون للحصول على ضمانات بعدم دعم روسيا لإعادة تسليح فلول قوات الأسد، كما يأمل الشرع في أن تساعد موسكو في إعادة بناء الجيش السوري.