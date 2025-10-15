الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
بوتين والشرع يناقشان استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا

منذ ساعة واحدة
طائرة عسكرية روسية تقلع من قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية بسوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع عدة ملفات خلال محادثاتهما في موسكو، من بينها مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.

وتضم القاعدتان الرئيسيتان قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس، فيما تحتفظ روسيا أيضاً بوجود عسكري في مطار القامشلي، إلى جانب مصالح اقتصادية وطاقة تسعى لتأمينها في سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تعتقد أن دمشق ترغب في استمرار تواجد القاعدتين، وقد تُستخدمان كمراكز لوجستية لإيصال المساعدات إلى إفريقيا عبر البحر والجو.

من جهته، يسعى مسؤولون سوريون للحصول على ضمانات بعدم دعم روسيا لإعادة تسليح فلول قوات الأسد، كما يأمل الشرع في أن تساعد موسكو في إعادة بناء الجيش السوري.

    المصدر :
  • رويترز

