بوتين وشي يحتفلان بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية مع استمرار حرب أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ يحضران مراسم وضع الزهور عند قبر الجندي المجهول في يوم النصر، بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وسط موسكو، روسيا، 9 مايو/أيار 2025. رويترز

احتفلت روسيا اليوم الجمعة بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري تم دون ورود تقارير عن هجمات أوكرانية على الرغم من الحرب المدمرة المستمرة منذ ثلاث سنوات.

ووقف الرئيس فلاديمير بوتين، الأطول بقاء في حكم الكرملين منذ جوزيف ستالين، إلى جانب شي وعشرات الزعماء الآخرين والمحاربين القدامى الروس على منصة مسقوفة بجوار ضريح فلاديمير لينين في الساحة الحمراء بينما كانت القوات الروسية تقوم بالعرض.

وقال بوتين إن روسيا لن تقبل أبدا محاولات التقليل من دور الاتحاد السوفيتي الحاسم في هزيمة ألمانيا النازية، لكن موسكو تقر أيضا بالدور الذي أداه الحلفاء الغربيون في هزيمة أدولف هتلر.

وأضاف “تلقى الاتحاد السوفيتي على عاتقه أشد ضربات العدو ضراوة وقسوة”.

وتابع “نقدر بشدة إسهام جنود الجيوش الحلفاء، وأعضاء المقاومة، والشعب الصيني الشجاع، وكل من ناضلوا من أجل مستقبل سلمي في نضالنا المشترك”.

ولم يوجه بوتين أي انتقاد للغرب ولم يشر إلا بشكل عابر إلى الحرب في أوكرانيا، وهي الحرب الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن هذه الحرب ظلت تخيم على الاحتفالات.

واصطف أكثر من 11500 جندي في الساحة الحمراء، منهم 1500 جندي قاتلوا في أوكرانيا. وشاركت في الموكب لأول مرة الطائرات المسيرة، أهم ابتكار تكنولوجي في الحرب، بالإضافة إلى الدبابات وصواريخ يارس العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية.

وهاجمت أوكرانيا موسكو بطائرات مسيرة لعدة أيام هذا الأسبوع، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بخرق وقف إطلاق نار لمدة 72 ساعة أعلنه بوتين.

وفقد الاتحاد السوفييتي 27 مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك عدة ملايين في أوكرانيا، لكنه دفع القوات النازية إلى برلين حيث انتحر أدولف هتلر، ورُفعت راية النصر السوفيتية الحمراء فوق الرايخستاج عام 1945.

ويقول مؤرخو الحزب الشيوعي الصيني إن خسائر الصين في الحرب الصينية اليابانية الثانية (1937-1945) بلغت 35 مليون قتيل. وتسبب الاحتلال الياباني في نزوح ما يصل إلى 100 مليون صيني، وفي أزمة اقتصادية هائلة، بالإضافة إلى مذبحة نانجينغ المروعة عام 1937، والتي قُدر عدد قتلاها بما بين 100 و300 ألف ضحية.

ولا تنشر موسكو وكييف أرقاما دقيقة للخسائر في الحرب في أوكرانيا. ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقود مساعي لتحقيق السلام، إن مئات الآلاف من الجنود على الجانبين قتلوا أو أصيبوا.

وبالنسبة للروس وللعديد من شعوب الاتحاد السوفيتي السابق، فإن التاسع من مايو أيار هو التاريخ الأكثر قدسية. وكثيرا ما سعى بوتين، الغاضب مما يعتبرها محاولات من الغرب للتقليل من شأن النصر السوفيتي، إلى استخدام ذكريات الحرب العالمية الثانية لتوحيد المجتمع الروسي.

ويقول الكرملين إن حضور حلفاء روسيا، مثل الرئيس الصيني، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وعشرات القادة من دول سابقة بالاتحاد السوفيتي، وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يظهر أن روسيا ليست معزولة حتى لو رغب حلفاء موسكو الغربيون السابقون في الحرب العالمية الثانية في البقاء بعيدا.