بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع في الشرق الأوسط وبرنامج إيران النووي

قال الكرملين “إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا هاتفيا، اليوم الاثنين، الوضع في الشرق الأوسط”، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة.

وعبر بوتين ونتنياهو عن اهتمامهما بإيجاد حلول تفاوضية للوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا.

فيما أفادت مصادر إعلامية مصرية مساء اليوم الاثنين ببدء جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ، لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية ووضع آلية لتبادل الأسرى في قطاع غزة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية لم تسمها، قولها “بدأت جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية لتبادل الأسرى”.

وقالت إن “الوسطاء القطريين والمصريين يبذلون جهودا كبيرة مع (الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي) لوضع آلية للإفراج عن الأسرى”.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المكلف بمفاوضات وقف إطلاق النار، وصل شرم الشيخ بتشكيلة أولية بدون مشاركة المستوى القيادي الأعلى.

كما نقلت عن مسؤولين قولهم إنه إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن خطة ترامب خلال أيام فاستمرار المفاوضات غير متوقع.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قد أعلن في وقت سابق أن وفده المفاوض سيتوجه إلى مصر صباح اليوم، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

كما قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف في طريقه إلى مصر لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة ترامب للسلام.

وأضاف أن جاريد كوشنر صهر ترامب، سيشارك هو الآخر في المحادثات.

وذكر البيت الأبيض اليوم أن المحادثات الدائرة في شرم الشيخ “ذات طابع فني” وأنه يريد التحرك بسرعة بشأن خطة ترامب، مشيرا إلى أن كل الأطراف موافقون على الخطة وأن واشنطن تبذل “جهودا حثيثة” لدفع الأمور قدما بأسرع ما يمكن.

وعبر عن أمله في أن يكون اتفاق غزة “واحدا من أعظم اتفاقات السلام التي شهدها العالم”، مؤكدا أن أول خطوة لتحقيق السلام هي وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

وفد حماس

أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فأعلنت أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل على رأس وفد إلى مصر مساء أمس الأحد، للمشاركة في محادثات غير مباشرة بشأن آليات تنفيذ خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفق بيان نشرته الحركة، فقد وصل الوفد “لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى” في قطاع غزة، يشارك فيها الوسطاء ووفدان من حماس وإسرائيل.

وطرح ترامب خطته بشأن غزة، التي تنصّ على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل، مقابل نزع سلاح الحركة.

وقالت حماس -في بيان لها- إنها وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، كما جددت تأكيدها الاستعداد لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، تتولى الإشراف على شؤون غزة ضمن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي.

لكن الحركة شددت في الوقت نفسه على أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني سيُناقشان حصريا في إطار فلسطيني جامع.

وبعد ساعات من ترحيبه بموافقة حماس على مقترحه بشأن غزة، قال ترامب إن “إسرائيل وافقت بعد محادثات على خط الانسحاب الأولي للجيش الإسرائيلي الذي تم إطلاع حماس عليه”.

وأضاف -في منشور عبر منصته تروث سوشيال- أن خطته في غزة في طريقها للتنفيذ، وأن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند موافقة حماس على خط الانسحاب الأولي، إذ سيتم الشروع في تبادل الأسرى والمحتجزين، مما سيوفر الظروف اللازمة للمرحلة التالية من الانسحاب، وتظهر الخريطة التي نشرها ترامب خط الانسحاب الأولي باللون الأصفر.