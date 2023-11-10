بوتين يبحث مع كبار القادة العسكريين الحرب في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة مع كبار القادة العسكريين الحرب في أوكرانيا بحضور وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وأظهرت الصور التي نشرها الكرملين الرئيس بوتين أثناء اجتماعه مع شويغو وجيراسيموف والجنرال سيرغي رودسكوي رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية في مقر التجمع العسكري الجنوبي في مدينة روستوف.

وقال الكرملين “عُرض على القائد الأعلى نماذج جديدة من المعدات العسكرية… استمع رئيس الدولة إلى تقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة”.

وزار بوتين الشهر الماضي المقر العسكري في روستوف من حيث انطلق تمرد لم يكتمل قاده رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن في يونيو\حزيران.