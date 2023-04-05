بوتين يتهم الغرب بالتورط بأعمال إرهابية نفذتها أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين أذاعه التلفزيون، الأربعاء، إن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن أجهزة مخابرات غربية متورطة فيما وصفه بأعمال تخريبية وإرهابية نفذتها أوكرانيا.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الروسي مع رؤساء أربع مناطق أوكرانية قالت موسكو إنها ضمتها العام الماضي، اتهم بوتين أوكرانيا بارتكاب جرائم ضد مسؤولين روس وجنود في قوات الأمن وصحفيين ومدرسين بمساعدة أجهزة المخابرات الغربية.

وكثيرا ما تتهم روسيا أوكرانيا بقتل مدنيين بقصف أنحاء من أوكرانيا تسيطر عليها روسيا وفي مناطق حدودية روسية قريبة من أوكرانيا.

وقال بوتين “هناك أسباب عدة للقول إن موارد دول ثالثة.. أجهزة مخابرات غربية، متورطة في الإعداد لمثل هذه التخريب والأعمال الإرهابية”.

وكان بوتين يتحدث بعد ثلاثة أيام من مقتل المدون العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، في تفجير في سان بطرسبرج ألقى المسؤولون الروس باللوم فيه على أوكرانيا.