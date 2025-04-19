السبت 21 شوال 1446 ﻫ - 19 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يتهم كييف بانتهاك هدنة استهداف منشآت الطاقة أكثر من 100 مرة

منذ 7 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا انتهكت وقف ضرب منشآت الطاقة أكثر من 100 مرة.

وقال خلال اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: “نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاق عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتموني”.

وأوعز بوتين بأخذ ذلك في الاعتبار خلال هدنة عيد الفصح. وقال الرئيس الروسي : “أطلب منكم أن تكونوا في غاية اليقظة والهدوء، وأن تكونوا مستعدين للرد الفوري الكامل”.

وفي تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، 15:00 بتوقيت غرينيتش، من اليوم 19 أبريل، دخلت هدنة عيد الفصح، والتي ستستمر إلى 00:00 بتوقيت موسكو في 21 أبريل، حيز التنفيذ.

إلى ذلك، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة وكذلك جميع المسيحيين الأرثوذكس في روسيا ودول أخرى، بعيد الفصح المجيد.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد أعلن في 18 أبريل، أن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا غير واقعي في المرحلة الحالية، نظراً لعدم التزام كييف بقرار وقف الهجمات على منشآت الطاقة.

في نفس اليوم، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن اتفاق وقف الضربات على منشآت الطاقة انتهى، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يصدر أي تعليمات جديدة بهذا الشأن.

وأكد بيسكوف لـ”تاس”، أن كييف لم تلتزم فعلياً بوقف الهجمات على منشآت الطاقة، الذي بدأ في 18 مارس.

وقد هاجمت القوات الأوكرانية منشآت الطاقة الروسية في الفترة من 18 مارس إلى 16 أبريل في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وزاباروجيه وكورسك وليبيتسك وروستوف وساراتوف وسمولينسك وتامبوف وخيرسون وفي إقليم كراسنودار وجمهوريات القرم ودونيتسك ولوغانسك، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ، ومن بينها راجمة “هيمارس” أميركية الصنع.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

طفل يجلس وسط الأنقاض بينما يتفقد فلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة. رويترز
غزة تحت القصف
الوضع ينهار في غزة.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر الإنساني
أطفال جرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
غزة تحت القصف
أطفال غزة يواجهون الموت.. اليونيسف تطالب بوقف إطلاق النار فورًا
ماريا زاخاروفا
زاخاروفا تلمح إلى النازية رداً على مستشار ألمانيا: أي عصر تريدون تكراره؟

الأكثر قراءة

الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس. رويترز
أورتاغوس ردًا على جنبلاط: "المخدرات مضرة يا وليد"!