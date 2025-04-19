بوتين يتهم كييف بانتهاك هدنة استهداف منشآت الطاقة أكثر من 100 مرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا انتهكت وقف ضرب منشآت الطاقة أكثر من 100 مرة.

وقال خلال اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: “نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاق عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتموني”.

وأوعز بوتين بأخذ ذلك في الاعتبار خلال هدنة عيد الفصح. وقال الرئيس الروسي : “أطلب منكم أن تكونوا في غاية اليقظة والهدوء، وأن تكونوا مستعدين للرد الفوري الكامل”.

وفي تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، 15:00 بتوقيت غرينيتش، من اليوم 19 أبريل، دخلت هدنة عيد الفصح، والتي ستستمر إلى 00:00 بتوقيت موسكو في 21 أبريل، حيز التنفيذ.

إلى ذلك، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة وكذلك جميع المسيحيين الأرثوذكس في روسيا ودول أخرى، بعيد الفصح المجيد.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد أعلن في 18 أبريل، أن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا غير واقعي في المرحلة الحالية، نظراً لعدم التزام كييف بقرار وقف الهجمات على منشآت الطاقة.

في نفس اليوم، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن اتفاق وقف الضربات على منشآت الطاقة انتهى، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يصدر أي تعليمات جديدة بهذا الشأن.

وأكد بيسكوف لـ”تاس”، أن كييف لم تلتزم فعلياً بوقف الهجمات على منشآت الطاقة، الذي بدأ في 18 مارس.

وقد هاجمت القوات الأوكرانية منشآت الطاقة الروسية في الفترة من 18 مارس إلى 16 أبريل في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وزاباروجيه وكورسك وليبيتسك وروستوف وساراتوف وسمولينسك وتامبوف وخيرسون وفي إقليم كراسنودار وجمهوريات القرم ودونيتسك ولوغانسك، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ، ومن بينها راجمة “هيمارس” أميركية الصنع.