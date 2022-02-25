الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يدعو جيش أوكرانيا “إلى توليّ السلطة” في كييف

25 - فبراير - 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

ثمّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، ما تقوم به قوات الجيش الروسي في أوكرانيا، مطالباً الجيش الأوكراني بتولي زمام الحكم والاستيلاء على السلطة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن كل ما يجري في أوكرانيا يتم من خلال مستشارين غربيين، لاسيما من الولايات المتحدة.

وقال بوتين في وقت سابق الجمعة إننا “سنجري محادثات رفيعة المستوى مع أوكرانيا”، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله إن روسيا مستعدة لإرسال وفود إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن الوفد قد يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية.

وفي السياق، قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا “تريد السلام” ومستعدة لإجراء محادثات مع روسيا.

وقال بودولياك: “إذا كانت المحادثات ممكنة فيجب إجراؤها. وإذا قالوا في موسكو إنهم يريدون إجراء محادثات، بما في ذلك حول الوضع المحايد (لأوكرانيا تجاه حلف “الناتو”) فنحن لا نخشى ذلك.. يمكننا التحدث عن ذلك أيضاً”.

وتابع بودولياك في رسالة نصية أرسلها لوكالة “رويترز”: “استعدادنا للحوار جزء من سعينا الدؤوب لتحقيق السلام”.

وجاء الرد على مقترح بودولياك سريعاً، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي اليوم إن “رئيس أوكرانيا يكذب عندما يقول إنه مستعد لمناقشة الوضع المحايد لبلاده”.

وفي وقت لاحق، قال الكرملين أن أوكرانيا اقترحت عقد المحادثات في وارسو بدلا من مينسك ثم قطعت الاتصالات.

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

سيرغي لافروف
الأجواء مغلقة.. إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي إلى صربيا
ردا على تركيا.. فنلندا: لسنا ملاذا آمنا للإرهابيين
جنود أوكران - رويترز
الحرب طويلة الأمد.. كييف للغرب: نحتاج إلى دعم منتظم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عملات مشفرة
انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
علي منذر زعيتر الملقب "ابو سلة"
أعمال مخلة ومخدرات.. خفايا وأسرار تاجر الموت الهارب “أبو سلة”