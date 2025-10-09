بوتين يشرح لرئيس أذربيجان ملابسات تحطم طائرة ركاب ويعد بتقديم تعويضات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس أذربيجاني إلهام علييف إن صاروخين روسيين انفجرا بجانب طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية العام الماضي بعد دخول طائرات أوكرانية مسيرة المجال الجوي الروسي ووعد بتعويض المتضررين.

وتحطمت طائرة الرحلة جيه2-8243، التي كانت في طريقها من باكو إلى غروزني عاصمة الشيشان، في 25 ديسمبر كانون الأول قرب أكتاو في قازاخستان بعد تحويل مسارها من جنوب روسيا، حيث وردت تقارير عن هجمات بمسيرات أوكرانية على عدة أهداف هناك.

وأظهرت لقطات فيديو اليوم الخميس بوتين وعلييف وهما يتصافحان ويبتسمان قبل اجتماع ثنائي في طاجيكستان تحدث فيه بوتين عن تحطم الطائرة.

وأصدر بوتين العام الماضي اعتذارا علنيا نادرا لعلييف عما وصفه الكرملين بأنه “حادث مأساوي” فوق روسيا تحطمت فيه الطائرة بعد نشر الدفاعات الجوية الروسية لاعتراض طائرات أوكرانية مسيرة.