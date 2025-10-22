الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
بوتين يشرف على اختبار جاهزية القدرات النووية الروسية

منذ 26 ثانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء على اختبار للقوات النووية الروسية برا وبحرا وجوا للتدرب على جاهزيتها وبنية القيادة.

وشمل الاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “يارس” من قاعدة فضائية، وإطلاق صاروخ باليستي من طراز “سينيفا” من غواصة نووية في بحر بارنتس، وإطلاق صواريخ كروز ذات قدرة نووية من قاذفات استراتيجية.

وتجري روسيا مناورات بشكل دوري لقواتها النووية لاختبارها وتذكير خصومها بأنها تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم في فترة تشهد توترا متصاعدا بين الشرق والغرب.

وقال الكرملين في بيان “اختبرت المناورات مستوى استعداد القيادة العسكرية والمهارات العملية لأفراد العمليات في تنظيم السيطرة على القوات التابعة لها”.

وأضاف “تم الانتهاء من جميع المهام التدريبية”.

وبدأ حلف شمال الأطلسي مناوراته النووية السنوية في وقت سابق من الشهر الجاري، بمشاركة نحو 60 طائرة من 13 دولة، من بينها مقاتلات من طراز “إف-35 إيه” وقاذفات “بي-52″، ضمن تدريبات “ستيدفاست نون” التي تستضيفها بلجيكا وهولندا.

    المصدر :
  • رويترز

