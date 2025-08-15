بوتين يشيد بالجهود الأمريكية: واشنطن تعمل بصدق لإنهاء الأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودًا حثيثة وصادقة من أجل حل الأزمة الأوكرانية وتهيئة الظروف من أجل سلام طويل الأمد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولين روس عشية التحضيرات للقائه المرتقب مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا، غدًا، بحسب بيان صادر عن “الكرملين”.

وقال الرئيس الروسي: “أود أن أوضح في أي مرحلة نحن حاليًا في هذا الموضوع مع الإدارة الأمريكية”.

وأضاف: “تبذل الإدارة الأميركية جهودًا حثيثة وصادقة للغاية لوقف الاشتباكات، وإنهاء الأزمة، والتوصل إلى اتفاقيات تعود بالفائدة على الأطراف المنخرطة في هذا الصراع، وتهيئة ظروف لسلام طويل الأمد بين بلدينا (روسيا وأوكرانيا)، وفي أوروبا، وفي جميع أنحاء العالم”.

وأشار بوتين إلى أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها إذا تم التوصل إلى اتفاقيات في مجال ضبط الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.

والجمعة، أعلن ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي بولاية ألاسكا في 15 أغسطس/ آب الجاري الموافق غدا الجمعة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.