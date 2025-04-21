بوتين يعزي في وفاة البابا فرنسيس

قال الكرملين الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه في وفاة البابا فرنسيس.

وقال بوتين في رسالة إلى الكاردينال كيفن جوزيف فاريل “تقبلوا خالص التعازي في وفاة قداسة البابا فرنسيس”.

وأضاف “طوال سنوات بابويته، سعى بنشاط إلى تطوير الحوار بين الكنيستين الروسية الأرثوذكسية والرومانية الكاثوليكية، بالإضافة إلى التعاون البناء بين روسيا والكرسي الرسولي”.

وأكد بوتين في الرسالة “في هذه الساعة الحزينة، أود أن أنقل إليكم وإلى جميع رجال الدين الكاثوليك مواساتي ودعمي”.

وأعلن الفاتيكان في بيان مصور اليوم الاثنين وفاة البابا فرنسيس، أول أمريكي لاتيني يعتلي الكرسي البابوي للكنيسة الكاثوليكية.