الأثنين 23 شوال 1446 ﻫ - 21 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يعزي في وفاة البابا فرنسيس

منذ 43 دقيقة
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه في وفاة البابا فرنسيس.

وقال بوتين في رسالة إلى الكاردينال كيفن جوزيف فاريل “تقبلوا خالص التعازي في وفاة قداسة البابا فرنسيس”.

وأضاف “طوال سنوات بابويته، سعى بنشاط إلى تطوير الحوار بين الكنيستين الروسية الأرثوذكسية والرومانية الكاثوليكية، بالإضافة إلى التعاون البناء بين روسيا والكرسي الرسولي”.

وأكد بوتين في الرسالة “في هذه الساعة الحزينة، أود أن أنقل إليكم وإلى جميع رجال الدين الكاثوليك مواساتي ودعمي”.

وأعلن الفاتيكان في بيان مصور اليوم الاثنين وفاة البابا فرنسيس، أول أمريكي لاتيني يعتلي الكرسي البابوي للكنيسة الكاثوليكية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بابا الفاتيكان البابا فرنسيس. رويترز
الرئاسة الأرجنتينية تعبر عن بالغ حزنها لوفاة البابا فرنسيس
البابا فرنسيس في قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان - رويترز
بطريركية موسكو: البابا فرنسيس ارتقى بالاتصالات مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان - رويترز
من هي الـ 5 شخصيات المرشحة لخلافة البابا فرنسيس؟

الأكثر قراءة

الشمس - تعبيرية
علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟
من الغارات الاسرائيلية على الجنوب
الحرب على لبنان
مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!