بوتين يعلن استئناف القتال في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار في عيد القيامة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن القتال استؤنف في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار في عيد القيامة.

وأضاف بوتين في تصريحات لمراسل التلفزيون الروسي الرسمي بافيل زاروبين أن روسيا تتبنى موقفا “إيجابيا” تجاه أي مبادرات سلام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها التزمت بوقف إطلاق النار بشكل صارم وبقيت في مواقعها، بينما اتهمت أوكرانيا بانتهاك الهدنة.

واستيقظ سكان كييف والنصف الشرقي من أوكرانيا على أصوات صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها روسيا على البلاد في وقت مبكر من صباح الإثنين.

وقال مسؤولون أوكرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي إنه لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من جراء الهجمات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 96 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ في هجمات استهدفت أوكرانيا خلال الليل، مما تسبب في أضرار في مناطق خاركيف ودنيبرو بيتروفسك وتشيركاسي.

وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 42 مسيّرة روسية، واستخدمت وسائل التشويش لتغيير مسار 47 طائرة أخرى.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشن آلاف الهجمات التي انتهكت الهدنة التي أشار الكرملين، الأحد، إلى أنه لن يتم تمديدها.

وقالت واشنطن إنها سترحب بتمديد الهدنة، وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا استعداد أوكرانيا لوقف الضربات لمدة 30 يوما في الحرب.

لكن بوتين لم يصدر أوامر بتمديد الهدنة، وكان قد أمر السبت بوقف جميع الأنشطة العسكرية على امتداد خط المواجهة حتى منتصف ليل الأحد بتوقيت موسكو.

ونقلت “تاس” عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله ردا على سؤال عن تمديد وقف إطلاق النار: “ليست هناك أوامر أخرى”.

وقال زيلينسكي في وقت مبكر من الإثنين إن القوات الأوكرانية تلقت تعليمات بالاستمرار في الرد بالمثل على تحركات الجيش الروسي.

وقال عبر منصة “إكس”: “تحركات أوكرانيا ستظل قائمة على الرد بالمثل. وقف إطلاق النار سيقابله وقفا لإطلاق نار، والضربات الروسية سنرد عليها بضربات دفاعية. الأفعال أبلغ دائما من الأقوال”.