بوتين يقر رسميا معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران

أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم الاثنين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا للتصديق رسميا على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران.

كان بوتين قد وقع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لعشرين عاما مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في يناير كانون الثاني.

وذكر الرئيس الإيراني عند الإعلان عن الاتفاقية أن “البلدين سيكثفان التعاون بينهما في مجالات عدة منها السياسة والأمن والتجارة والنقل والطاقة”. لافتاً إلى أن “روسيا تلعب دوراً كبيراً في السياسة الخارجية الإيرانية، وأولويتها الحفاظ على حسن الجوار”.

يأتي ذلك مع تصاعد التوترات بين إيران والغرب وفيما تدفع روسيا باتجاه تقارب مع واشنطن رغم مواصلة هجومها في أوكرانيا.

وعلى خلفية تعزيز التعاون العسكري خلال السنوات الثلاث الماضية، اتهمت كييف والغرب إيران بتزويد روسيا أسلحة، تشمل طائرات مسيّرة من طراز «شاهد»، لاستخدامها في حربها على أوكرانيا.

وتنص المعاهدة على أن روسيا وإيران ستتشاوران وتتعاونان لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية، وستجريان تدريبات عسكرية مشتركة على أراضيهما وخارجها.

وذكرت وكالة “تاس” في وقت سابق، أن تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع من أبرز نقاط الاتفاقية، بما يشمل “عدم مساعدة طرف معتدي، إذا تعرضت روسيا أو إيران لعدوان”.

وأشارت الوكالة إلى إعلان بوتين دراسة موسكو “بناء وحدات جديدة للطاقة النووية في إيران”.

وأكد الرئيس الروسي، في وقت سابق، على أن “الشراكة بين موسكو وطهران تتطور باستمرار، والعلاقات بينهما واسعة النطاق ومثمرة للطرفين”، حسبما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.