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بوتين يكشف: برودة أعصابي تخفي رغبة دائمة في الرد بقوة

منذ ساعتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

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رغم ظهوره دوماً بشكل هادئ، فإن في قلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يبدو طاقة كبيرة.

فقد أكد سيد الكرملين في حديث للصحافي بافيل زاروبين، أنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في رد الصاع صاعين وتوجيه الضربات. وأضاف مازحا خلال رده على سؤال زاروبين حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما “أشعر دوما بذلك، لكنني أقاوم هذه الرغبة”.

لكنه أوضح في الوقت عينه أنه لطالما نجح في كبح هذه الرغبة الجامحة.

“لم أندم”
كما شدد في مقطع من الفيلم الوثائقي “روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما” الذي نشره زاروبين على قناته في تيليغرام، على أنه خلال 25 عامًا من السلطة، لم يندم أبدًا على توليه الرئاسة.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ذكر سابقا أن الفيلم الوثائقي سيعرض على قناة “روسيا-1” التلفزيونية، قبل الاحتفال بيوم النصر .

يشار إلى أن السابع من مايو يحمل أهمية رمزية بالنسبة لبوتين، إذ يصادف اليوم الذي تولى فيه الرئاسة لأول مرة عام 2000، وبعد انقطاع دام أربع سنوات، استأنف الرئاسة في نفس التاريخ أيضا عام 2012.

وولد بوتين في السابع من أكتوبر 1952 بمدينة سانت بطرسبرغ، ثم درس القانون في جامعة لينينغراد الاتحادية (سابقا).

بعدها انخرط في المخابرات، وأصبح ضابطا في المخابرات السوفيتية لمدة 16 عامًا، ثم ارتقى إلى رتبة ملازم أول قبل استقالته عام 1991 من أجل دخول عالم السياسة في سانت بطرسبرغ.

    المصدر :
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