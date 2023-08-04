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بوتين يمنع مواطني الدول "غير الصديقة" من امتلاك حصص بالشركات الروسية

منذ 36 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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أفادت وكالة الإعلام الروسية (ريا) (الجمعة 4-8-2023) بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يمنع المستثمرين الأجانب من الدول “غير الصديقة” من امتلاك حصص في شركات وبنوك روسية كبرى.

وأضافت أن الحكومة ستضع قائمة بالشركات الروسية التي يشملها القانون، بما في ذلك جميع البنوك والشركات المهمة التي تتجاوز حجما معينا من حيث الإيرادات أو الموظفين أو الأصول أو مدفوعات الضرائب.

وبموجب القانون، يمكن تعليق حقوق المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة، أي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وتوزيع حصصهم بشكل متناسب بين المالكين الروس.

وكثفت موسكو تحركاتها في الأشهر القليلة الماضية للسيطرة على أصول للشركات الغربية ردا على مصادرة أصول مملوكة لها في الخارج.

    المصدر :
  • رويترز

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