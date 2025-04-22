بوتين يناقش برنامج إيران النووي والوضع في غزة مع سلطان عُمان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد يحضران اجتماعاً في الكرملين في موسكو، روسيا، 22 أبريل/نيسان 2025. سبوتنيك عبر رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول في الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش برنامج إيران النووي اليوم الثلاثاء في محادثات مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد الذي يزور روسيا.

كما أعرب زعيما البلدين عن قلقهما إزاء الوضع في قطاع غزة وطالبا بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.

وتقوم عُمان بوساطة بين إيران والولايات المتحدة مع سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق يحد من برنامج طهران النووي الذي ترى واشنطن أنه مخصص لتطوير سلاح نووي.

وأفادت الوكالة نقلا عن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية قوله “ناقشنا ما أحرزته المفاوضات بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين من تقدم”.

وأضاف “سنرى ماذا ستكون النتائج. نُبقي على اتصال وثيق مع زملائنا الإيرانيين. وسنقدم المساعدة قدر الإمكان”.

وهدد ترامب بقصف إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.

ووقَعت روسيا معاهدة شراكة استراتيجية مع إيران في يناير كانون الثاني، وتسعى أيضا إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب.

ولعبت روسيا دورا في المحادثات النووية مع إيران، وكانت أحد الأطراف الموقعة على اتفاق نووي سابق انسحب منه ترامب عام 2018 خلال ولايته الأولى. وقالت روسيا إن أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيكون غير قانوني.

وقال بوتين للسلطان هيثم في تصريحات بثها التلفزيون إن شركات الطاقة الروسية مهتمة بتطوير العلاقات مع عُمان.

وهذه ثاني مرة في أقل من أسبوع يلتقي فيها بوتين وجها لوجه مع زعيم من الشرق الأوسط بعد زيارة قام بها أمير قطر في 17 أبريل نيسان. وزار وزير الخارجية الإيراني روسيا الأسبوع الماضي.