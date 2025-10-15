بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الأربعاء مع تحسن معنويات المستثمرين في العالم بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

لكن تراجع أسعار النفط حد من المكاسب وسط فائض في المعروض وتوتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار باول أمس الثلاثاء إلى خفض إضافي محتمل لأسعار الفائدة عندما قال إنه ربما تلوح في الأفق نهاية لجهود البنك المركزي المستمرة منذ فترة طويلة لتقليص حجم حيازاته.

وأدت تعليقاته، التي اعتبرها البعض مؤشرا على اتجاه للتيسير النقدي، إلى صعود الأسواق العالمية قليلا وعززت أيضا التوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة 48 نقطة أساس تقريبا بحلول ديسمبر كانون الأول.

وتؤثر قرارات البنك المركزي الأمريكي على اقتصادات دول الخليج في ظل ارتباط معظم العملات بالدولار، مما يجعله ركيزة للاستقرار النقدي في المنطقة.

وصعد المؤشر السعودي 0.7 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة وسهم أكوا باور ستة بالمئة.

ورفع صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية لعام 2025، وذلك بفضل تخفيف المملكة إجراءات تخفيض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.

وارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.1 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهو محفز لأسواق المال الخليجية، نتيجة لتأثر المستثمرين بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بفائض في المعروض في 2026 وبأن الطلب سيتراجع بسبب التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وبلغت أسعار التسوية أدنى مستوياتها في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

ونزل المؤشر القطري 0.5 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة.

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي أمس الثلاثاء إن مصر تخطط لحفر 480 بئرا استكشافية باستثمارات 5.7 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، فيما تسعى لوقف تراجع الإنتاج.