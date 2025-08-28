بورصات الخليج تغلق على انخفاض قبل بيانات تضخم أمريكية

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية ربما توفر إيضاحات حول قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنتظر بشأن أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي.

يكون لقرار مجلس الاحتياطي تأثير على اقتصادات دول الخليج التي تربط معظم عملاتها بالدولار.

وانخفض المؤشر السعودي 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهمي مصرف الراجي 1.1 بالمئة وأكوا باور 2.2 بالمئة.

ونزل سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.2 بالمئة.

ساد الحذر بين المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم المرتقبة لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن هذا التقرير بالغ الأهمية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي لأن اتجاهات التضخم وتأثيرها على السياسة النقدية في الولايات المتحدة تؤثر بشكل كبير على السياسات النقدية في الخليج.

وأضاف “علاوة على ذلك، لا تزال أسعار النفط رغم استقرارها النسبي هذا الأسبوع تشكل خطرا على السوق السعودية بسبب مستوياتها المنخفضة الحالية”.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة تحت ضغط توقعات انخفاض الطلب الأمريكي على الوقود في نهاية موسم السفر الصيفي واستئناف الإمدادات الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا.

وتراجع المؤشر القطري واحدا بالمئة وخسر سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 2.2 بالمئة.

ونزل مؤشر دبي 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.3 بالمئة.

وبحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع نظيره القطري اليوم الخميس تفعيل “حزمة شراكة” بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي.