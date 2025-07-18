بورصة أبوظبي تصعد بدعم من النفط ودبي تتراجع وسط جني الأرباح

أغلق المؤشر في سوق أبوظبي على ارتفاع، اليوم الجمعة، مدعوما بزيادة أسعار النفط بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا بينما تراجع المؤشر في دبي بعد أن اتجه المستثمرون لجني الأرباح من مكاسب الجلسات الخمس الماضية.

وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا إجراءات جديدة تستهدف النفط والطاقة، وخفضت مجموعة السبع سقف سعر شراء النفط الخام الروسي إلى 47.6 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، بما يعادل 0.75 بالمئة إلى 70.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1106 بتوقيت جرينتش.

وسجل المؤشر الرئيسي في أبوظبي مكاسب للجلسة الرابعة، إذ ارتفع 0.2 بالمئة مدفوعا بقفزة 1.7 بالمئة في سهم إي اند للاتصالات وصعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام بعد أن سجل أعلى مستوى في 17 عاما ونصف العام في الجلسة السابقة.

وجاءت الخسائر متأثرة بتراجع أسهم القطاع المالي، إذ انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.4 بالمئة بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، في حين تراجع سهم بنك دبي التجاري 3.6 بالمئة.

وارتفع سهم العربية للطيران 0.8 بالمئة مواصلا المكاسب بعد أن أعلن فرع شركة الطيران منخفض التكلفة في أبوظبي عن خطط لزيادة الطاقة التشغيلية 40 بالمئة خلال 2025.

وتعرض المؤشر في دبي لعمليات جني أرباح اليوم الجمعة، لكن ارتفاعه المستمر الأسبوع الماضي دفع المؤشر إلى مستوى مقاومة مهم. وقال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (إكس.إس)، إن نتائج أعمال الشركات المقرر صدورها الأسبوع المقبل قد يوفر الحافز اللازم للتغلب على الصعوبات.

وسجل المؤشر في دبي ارتفاعا أسبوعيا 4.1 بالمئة والمؤشر في أبوظبي اثنين بالمئة، وهو رابع أسبوع من المكاسب، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وقال نجم إن الأسواق لا تزال مستقرة، بدعم من نتائج أعمال الشركات الإيجابية وأسعار النفط المستقرة، على الرغم من أن التطورات العالمية لا تزال تؤثر على ثقة المستثمرين.