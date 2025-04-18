بورصة الدار البيضاء تساعد موريتانيا في إنشاء أول سوق للأوراق المالية

قالت بورصة الدار البيضاء والبنك المركزي الموريتاني، اليوم الجمعة، إنهما وقعا اتفاقا لإنشاء أول سوق للأوراق المالية في موريتانيا في العاصمة نواكشوط.

وجاء في بيان مشترك “يأتي توقيع هذا الاتفاق ليترجم التزام موريتانيا الراسخ بتحديث بنيتها الاقتصادية وتنويع مصادر تمويلها وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية”.

وأضاف البيان “تلتزم بورصة الدار البيضاء بمواكبة البنك المركزي الموريتاني في مختلف مراحل هذا المشروع الطموح، عبر توفير الدعم الفني والتشغيلي والاستراتيجي”.

وذكر البيان أن البورصة الجديدة ستساعد في “اندماج الاقتصاد الموريتاني في المنظومة المالية العالمية”.

وتحاول موريتانيا، وهي دولة منتجة لخام الحديد والذهب والنحاس وأيضا للغاز في الآونة الأخيرة، تنويع اقتصادها وجذب المستثمرين الأجانب.

وبورصة الدار البيضاء هي ثاني أكبر بورصة في أفريقيا برأسمال بلغ 899 مليار درهم (97 مليار دولار) في 18 أبريل نيسان 2025.

والبنوك المغربية والشركات العاملة في مجالات التأمين والأسمدة والتعدين والاتصالات والعقارات من بين الجهات التي طرحت استثماراتها في غرب أفريقيا في السنوات القليلة الماضية.