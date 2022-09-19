الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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بورصة السعودية تواصل الهبوط تأثرا بالأسواق العالمية

منذ 38 دقيقة
بورصة السعودية

بورصة السعودية

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واصلت بورصة السعودية اليوم الاثنين هبوطها متأثرة بموجة التراجع في الأسواق العالمية، بسبب توقعات رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأيام المقبلة. وأغلق المؤشر السعودي عند 11446.33 نقطة منخفضا 125.85 نقطة، أي بنسبة 1.09 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 4.8 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 125 مليون سهم. وهبط سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 0.7 بالمئة ورابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) 4.1 بالمئة والسعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.4 بالمئة. وفي قطاع البنوك، هبطت أسهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة والبنك السعودي البريطاني (ساب) 3.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 5.7 بالمئة والبنك الأهلي السعودي 2.5 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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