بورصة دبي تنهي سلسلة مكاسب استمرت 6 جلسات

تراجعت بورصتا الإمارات اليوم الجمعة رغم ارتفاع أسعار النفط وأنهت بورصة دبي سلسلة مكاسب لست جلسات وسط استمرار التوتر بين المستثمرين بفعل تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى على أوكرانيا وحذر من صراع عالمي.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.9 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة، واختتمت معظم الأسهم المدرجة على المؤشر الجلسة على تراجع.

وخسر سهم بنك أبوظبي الأول 1.1 بالمئة وسهم الدار العقارية 2.5 بالمئة.

وهبط سهم العالمية القابضة، والتي لديها استثمارات في شركات مجموعة أداني، واحدا بالمئة بعد أن وجه الادعاء الأمريكي اتهامات إلى رئيس المجموعة الهندية جوتام أداني لدوره المزعوم في تقديم رشوة بقيمة 265 مليون دولار لمسؤولين هنود.

وقال ميلاد عازر المحلل في إكس.تي.بي مينا إن التأثير المحتمل للوجود الكبير لشركة أداني في الإمارات، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية مع بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والاستثمارات الكبيرة من الشركة العالمية القابضة، أثر على معنويات السوق.

وأغلقت أربع شركات تابعة للعالمية القابضة، من بين ثمانية شركات مدرجة، على انخفاض مع تراجع سهم ألفا ظبي القابضة 1.1 بالمئة.

وهوى سهم شركة أبوظبي لبناء السفن 9.1 بالمئة بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6.40 درهم للسهم.

ووقعت شركة أبوظبي لبناء السفن أمس الخميس عقدا محليا لبناء قارب البيت العائم (إيه-24).

وخسرت بورصة دبي 0.1 بالمئة بفعل تراجع أسهم القطاع المالي والقطاع العقاري.

وتراجع سهم إعمار العقارية 1.1 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.

وانخفض مؤشر دبي 0.3 بالمئة خلال الأسبوع ليتكبد خسارته الأسبوعية الثانية في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أنهى مؤشر أبوظبي الأسبوع بانخفاض 2.2 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعات بورصات لندن.