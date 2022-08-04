بورصة مصر تسجل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

سجلت البورصة المصرية، الخميس، ثالث زيادة أسبوعية لها على التوالي، منهية الأسبوع بقفزة بنحو سبعة بالمئة، وهو أول إغلاق أسبوعي فوق مستوى العشرة آلاف نقطة منذ قرابة شهرين.

وأنهى مؤشر الأسهم القيادية المصرية تعاملات الأسبوع عند مستوى 10043.23 نقطة مقابل 9369.32 نقطة في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من يوليو تموز.

كانت آخر مرة أنهى فيها المؤشر تعاملات الأسبوع فوق مستوى العشرة آلاف نقطة في التاسع من يونيو حزيران عندما أغلق عند 10235.43 نقطة.

كما سجل المؤشر قفزة يومية بلغت 5.3 بالمئة مما يقلص خسائره منذ بداية العام لنحو 16 بالمئة.

كان المؤشر الرئيسي المصري قد بلغ أدنى مستوياته في نحو ستة أعوام نتيجة تعرض البلاد لضغوط نجمت عن تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية وتنامي تكاليف استيراد السلع الأساسية، لاسيما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

عجز ميزان المعاملات الجارية 13.6 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع إلى 13.6 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 تقريبا دون تغيير‭ ‬مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 7.3 مليار دولار والتحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج بلغت 23.6 مليار دولار.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.