بورصة هونج كونج تطلق وحدة جديدة في دبي لتعزيز نشاطها في أسواق السلع الأولية

أعلنت بورصة هونج كونج للتبادل والمقاصة اليوم الاثنين عن إطلاق وحدة جديدة في دبي بهدف توسيع أعمالها في مجال السلع الأولية وتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط.

وقالت البورصة في بيان إن الوحدة الجديدة، التي تحمل اسم شركة تسعير وتحليل سوق السلع الأولية (C.P.A.L)، ستتخصص في تسعير السلع وتقديم تقارير تحليلية مستقلة عن أسواق المعادن العالمية.

وأوضح بوني واي تشان، الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج للتبادل والمقاصة، أن “الشرق الأوسط يمثل منطقة ذات أهمية متزايدة لسوق السلع الأولية، وسيسمح لنا وجودنا هناك بتقديم خدمات أكثر قرباً وفعالية للمستثمرين الدوليين، وتعزيز الشفافية في تسعير المعادن المستدامة”.

ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية المجموعة لربط الأسواق الصينية بنظيراتها في الشرق الأوسط، لا سيما في مجالات الطاقة والمعادن والتجارة المستدامة.

كما أعلنت بورصة لندن للمعادن (LME)، التابعة لبورصة هونج كونج، عن خطة لإطلاق آلية جديدة لتحديد علاوات الأسعار للمعادن منخفضة الانبعاثات الكربونية، على أن تتولى شركة C.P.A.L مسؤولية إدارة وتسعير هذه العلاوات ضمن إطار يهدف إلى دعم أسواق المعادن المستدامة عالمياً.