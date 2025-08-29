بورصتا دبي وأبوظبي تغلقان على انخفاض قبيل بيانات التضخم الأمريكية

اختتمت بورصتا دبي وأبوظبي التعاملات على انخفاض اليوم الجمعة مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور بيانات تضخم أمريكية قد تحدد مسار أسعار الفائدة.

ويؤثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي على اقتصادات الخليج حيث إن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وأغلق المؤشر الرئيسي لأسهم دبي منخفضا 0.3 بالمئة مبددا مكاسبه السابقة إذ أثرت خسائر أسهم البنوك والمرافق العامة على السوق.

وخسر سهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة، ونزل سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.9 بالمئة.

ووافق مجلس إدارة مجموعة تيكوم على استثمار 1.6 مليار درهم (435.66 مليون دولار) للاستحواذ على 138 قطعة أرض أمس الخميس. وهبطت أسهم المجموعة 1.8 بالمئة.

وقال ميلاد عازر محلل السوق لدى إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن التداولات على مؤشر دبي تقترب من مستوى دعم رئيسي، وتجاوزه قد يفتح المجال أمام تصحيح كبير، خاصة بعد تداول اتسم بعدم اليقين لعدة أسابيع أعقب فترة من المكاسب القوية.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة بفعل انخفاض بنسبة واحد بالمئة لسهم شركة الدار العقارية وهبوط 0.9 بالمئة لسهم أدنوك للغاز.

وجمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة للنفط (أدنوك) 317 مليون دولار من طرح مؤسسي لحصة ثلاثة بالمئة من أسهم أدنوك للإمداد والخدمات من خلال إطلاق عملية بناء سجل أوامر.

وارتفع سهم أدنوك للإمداد والخدمات 0.2 بالمئة.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، تكبد مؤشر أبوظبي خسارة 1.1 بالمئة خلال الأسبوع، وهو خامس انخفاض أسبوعي على التوالي، بينما تراجع مؤشر دبي واحدا بالمئة مسجلا خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق المال بالخليج، اليوم الجمعة وسط حالة ضبابية تحيط بالإمدادات الروسية وتوقعات بتراجع الطلب الأمريكي مع انتهاء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

وهبط خام برنت 0.7 بالمئة إلى 68.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:33 بتوقيت غرينتش.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)