بوريل: الاتحاد سيقدم دعم عسكري جديد لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن الاتحاد سيقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو معبرا عن ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق في الأيام المقبلة على حظر النفط الروسي.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في شمال ألمانيا، قال بوريل إن الدعم العسكري سيتم توجيهه للأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية، مضيفا أن ذلك سيزيد المساعدات التي يقدمها التكتل إلى حوالي ملياري يورو.

وأضاف “زيادة جديدة للدعم العسكري “ستتمثل في” مزيد من الضغط على روسيا بفرض عقوبات اقتصادية ومواصلة فرض العزلة الدولية عليها ومواجهة التضليل”.

وقال بوريل إنه يشعر بالتفاؤل أيضا إزاء إمكانية الاتفاق على حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في الأيام المقبلة.

وأوضح “أنا متأكد من أننا سنتوصل لاتفاق، نحتاجه وسنتوصل إليه. علينا التخلص من الاعتماد على النفط الروسي”، ومضى قائلا “إذا لم يحدث اتفاق على مستوى السفراء، فعلى الوزراء أن يدفعوا الأمور عندما يجتمعون يوم الاثنين”.