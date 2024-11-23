السبت 21 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 23 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوريل: قرار الجنائية الدولية بحق نتانياهو وغالانت ليس سياسيا وعلى دول الاتحاد تنفيذه

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2024 11:59 صباحًا
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل

A A A
طباعة المقال

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن “قرار الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ليس سياسيا وعلى دول الاتحاد تنفيذه لأنه ملزم”.

وفي وقت سابق، اعلنت المحكمة الجنائية الدولية “اصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة”. كما اصدر المحكمة أمر اعتقال بحق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة “حماس”.

وذكرت المحكمة ومقرها في لاهاي، أن “الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”.

وشددت المحكمة الجنائية الدولية على أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت ارتكبا جرائم”، مؤكدة أن “هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. واكدت بأن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري”.

    المزيد من أخبار العالم

    حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
    رسالة من نواب أميركيين لبلينكن بخصوص حماس!
    علم تركيا
    تركيا تقيل رئيسي بلديتين مؤيدين للأكراد
    سكوت بيسنت. رويترز
    من هو مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة؟

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار جراء غارة إسرائيلية على شارع فتح الله في البسطة الفوقا في بيروت
    الحرب على لبنان
    فجرٌ حزين في بيروت.. فيديو لمجزرة مروعة في شارع فتح الله في البسطة الفوقا
    القيادي في حزب الله محمد حيدر
    الحرب على لبنان
    كان نائباً.. من هو محمد حيدر المُرجح استهدافه بغارة البسطا؟
    جبران باسيل
    لماذا استُبعد باسيل عن لقاءات هوكشتاين؟