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بوريل: مرتاحون للعمل مع رئيس أميركي لا يعتبرنا خصما

منذ 6 ثواني
جوزف بوريل

جوزف بوريل

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أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن ارتياحه للفرصة التي ستتاح للاتحاد للعمل مع رئيسٍ أميركي لا يعتبر الاتحاد خصما، في إشارة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأشار بوريل حول فوز بايدن، إلى أن “هذه ليست مفاجأة لأنها لم تكن انتخابات عادية، والعديد من الأوروبيين سعداء بنتيجة الانتخابات، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانت معقدة خلال رئاسة دونالد ترامب، ولدينا تاريخ طويل من العمل مع الولايات المتحدة على أساس القيم المشتركة، يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للعمل مع رئيس أمريكي لا يعتبرنا خصومًا ولا يؤمن بأن الاتحاد الأوروبي تأسس من أجل الاستفادة من الولايات المتحدة”.

وعبر عن الإستعداد “للقيام بدورنا وإعادة تشغيل المحرك لتأسيس التعاون بين الأمريكي – الأوروبي، وسترحب الولايات المتحدة بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة، التي ستمكن أوروبا من مكافحة التهديدات الأمنية في بيئتها الخاصة”.

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