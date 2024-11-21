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بوريل يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بمذكرات الاعتقال من الجنائية الدولية

منذ 6 ساعات
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل

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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس اليوم الخميس إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعماء من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص “جرائم حرب مزعومة” في غزة، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

    المصدر :
  • رويترز

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