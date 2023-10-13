بوريل يدعو الصين والاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى العمل سويا

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إن أوروبا بحاجة إلى العمل مع الصين وإن بكين بحاجة إلى العمل مع الاتحاد، مضيفا أن ذلك ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وقال بوريل في كلمة ألقاها في جامعة بكين خلال زيارة للصين تستغرق ثلاثة أيام “سؤالي للصين هو كيف يمكننا أن نجعل هذا الاعتماد المتبادل أقل إثارة للصراع”.

هذا وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة إنها أبدت في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط “خيبة أملها الكبيرة” إزاء عدم إدانة الصين للهجوم الذي نفذته حركة حماس مطلع الأسبوع.

وجاء في بيان أن السفير رافي هارباز نائب مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية عبر “عن خيبة أمل إسرائيل العميقة إزاء البيانات والتصريحات الصينية حول الأحداث الأخيرة في الجنوب، إذ لم تكن هناك إدانة واضحة لا لبس فيها للمجزرة الرهيبة التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء واختطاف العشرات منهم إلى غزة”