بوريل يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بالسودان

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل التواصل مع قيادات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار بالسودان.

وقال عبر حسابه في “تويتر”، إنه تحدث إلى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار بالسودان.

كما تابع “أكدت للبرهان وحميدتي على ضرورة حماية المدنيين وضمان الإجلاء الآمن للأوروبيين”.

يأتي ذلك، فيما تواصل الكثير من الدول إجلاء رعاياها أو موظفي سفاراتها برا وجوا وبحرا هربا من المعارك الدائرة في السودان.

وبينما تحول المطار الرئيسي في العاصمة الخرطوم لمسرح لمعارك عنيفة والذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش، تجري بعض عمليات الإجلاء من بورتسودان على البحر الأحمر، على مسافة 850 كيلومترًا (530 ميلًا) بالسيارة من الخرطوم.

يشار إلى أن هذا الانزلاق المفاجئ إلى الحرب في السودان قوض خططاً لاستعادة الحكم المدني، ودفع البلد الذي يعاني من الفقر بالفعل إلى شفا كارثة إنسانية، وهدد باندلاع حرب أشمل وأوسع.

لاسيما أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على أن أياً من الطرفين يستطيع تحقيق نصر سريع أو أنه مستعد للتراجع وإجراء حوار، بحسب ما أكد سابقاً كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

فيما ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 260 قتيلاً مدنياً، ونحو 1500 مصاب، وفق لجنة أطباء السودان.