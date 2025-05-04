بولسونارو يغادر المستشفى ويدعو للعفو عن مؤيديه المسجونين

غادر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المستشفى، اليوم الأحد، وجدد دعوته للعفو عن مؤيديه المسجونين بسبب اقتحام مبان حكومية في يناير كانون الثاني 2023 عقب هزيمته في الانتخابات.

وذكر بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاما، في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيخرج من المستشفى بعد أن أمضى فيه ثلاثة أسابيع بسبب عملية جراحية كبيرة في البطن لعلاج انسداد معوي.

وقال بولسونارو للصحفيين ومؤيديه أمام مستشفى دي.إف ستار في برازيليا “أكثر ما يؤلم هو رؤية أبرياء محكوم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 17 عاما”.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس “التحدي التالي هو الانضمام إلى المسيرة السلمية من أجل العفو الإنساني يوم الأربعاء الموافق السابع من مايو (الجاري)”.

غير أن الطبيب الجراح كلاوديو بيروليني قال إنه نصح بولسونارو بعدم المشاركة في المسيرة شخصيا، مشيرا إلى أن فترة تعافيه تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع مع اتباع نظام غذائي خفيف وضرورة تجنب التجمعات الجماهيرية والمجهود البدني.

وخضع بولسونارو لعملية جراحية سادسة في 13 أبريل نيسان في برازيليا بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال هجوم طعن عام 2018.