بولندا: بوتين يستهزئ بحسن نية ترامب بعد الهجمات الصاروخية على سومي

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الاثنين إنه يأمل أن يدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يسخر من حسن نواياهم”، وذلك بعد الضربة الصاروخية التي شنتها موسكو على مدينة سومي الأوكرانية وأسفرت عن مقتل العشرات.

وقال سيكورسكي لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج “وافقت أوكرانيا دون قيد أو شرط على وقف إطلاق النار منذ أكثر من شهر. الهجمات الشنيعة على كريفي ريه وعلى سومي هي رد روسيا الساخر”.

وأضاف “آمل أن يرى الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية أن زعيم روسيا يسخر من حسن نواياهم وآمل أن يتم اتخاذ القرارات الصحيحة”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.