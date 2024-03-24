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بولندا تتهم روسيا بانتهاك المجال الجوي البولندي في هجوم على أوكرانيا

منذ 36 دقيقة
صواريخ روسية

صواريخ روسية

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اتهمت القوات المسلحة البولندية روسيا بأنها انتهكت المجال الجوي البولندي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 24 آذار/مارس الجاري، بصاروخ كروز أُطلق على أهداف في غرب أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “في 24 مارس الساعة 0423 صباحا (0323 بتوقيت غرينتش)، حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بصاروخ كروز أطلقه الطيران بعيد المدى لروسيا الاتحادية اللية الماضية”.

وأضافت “دخل الجسم أجواء بولندا بالقرب من بلدة أوسيردو (بإقليم لوبلين) ومر بها لمدة 39 ثانية. وخلال الرحلة بأكملها، رصدته أنظمة الرادار العسكرية”.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت هجوما جويا على العاصمة كييف في وقت مبكر اليوم الأحد 24\3\2024 وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد الهجوم.

وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو عبر تطبيق الرسائل تيليغرام إن انفجارات دوت في العاصمة بعد أن قالت الإدارة العسكرية في المنطقة إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صد الهجوم.

وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات ورأوا إسقاط بعض الأسلحة الجوية.

    المصدر :
  • رويترز

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