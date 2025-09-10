الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
بولندا تغلق مطارات رئيسية بعد هجمات روسية على غرب أوكرانيا

منذ 3 دقائق
خريطة بولندا

خريطة بولندا

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن بولندا أغلقت أربعة مطارات من بينها مطار شوبان الرئيسي في وارسو اليوم الأربعاء، بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة بالقرب من الحدود.

وقالت القوات المسلحة البولندية في منشور على موقع إكس إن طائرات عسكرية حلقت لضمان سلامة المجال الجوي.

وذكرت قيادة العمليات في منشور على إكس “تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، في حين تم وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عند أعلى درجات التأهب”.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن المطارات الثلاثة الأخرى المُغلقة هي مطار جيشوف-ياشونكا ومطار وارسو مودلين ومطار لوبلين.

ويقع مطار جيشوف-ياشونكا في جنوب شرق بولندا، ويعد مركزا لنقل الركاب والأسلحة إلى أوكرانيا.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وتهدد مدينة زاموشتش، لكنها أزالت هذا البيان من تطبيق تيليجرام للمراسلة في وقت لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

