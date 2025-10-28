بولندا: ربما نفتح معبرين حدوديين آخرين مع روسيا البيضاء الشهر المقبل

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء “إن وارسو على استعداد لإعادة فتح معبرين حدوديين آخرين مع روسيا البيضاء في نوفمبر تشرين الثاني”.

وأغلقت بولندا حدودها مع روسيا البيضاء في 12 سبتمبر أيلول نتيجة للتدريبات العسكرية التي تجريها روسيا في روسيا البيضاء واختراق 21 طائرة مسيرة روسية مجالها الجوي ليل التاسع والعاشر من سبتمبر أيلول.

وقررت الحكومة البولندية إعادة فتح عدد من معابر السكك الحديدية ومعبر بري واحد في 23 سبتمبر أيلول.

وقال توسك خلال فعالية تجارية في بياليستوك بشرق بولندا “سنكون مستعدين لفتح معبرين حدوديين في بوبروفنيكي وكوجنيتسا بحلول نوفمبر المقبل”.

وأضاف “بعد التوصل إلى تسوية في هذا الصدد مع الليتوانيين، من المفترض فتح هذين المعبرين، على سبيل التجربة، في نوفمبر. وإذا تبين أن إغلاق الحدود ضروري مرة أخرى، فلن أتردد لحظة واحدة”.

وأغلقت ليتوانيا المجاورة مطار فيلنيوس أربع مرات في الأسبوع الماضي بعد دخول بالونات هيليوم إلى مجالها الجوي، وفي كل مرة أغلقت مؤقتا معابرها الحدودية مع روسيا البيضاء ردا على هذه التوغلات.

وقال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو اليوم إن إغلاق ليتوانيا للحدود “عملية احتيال مجنونة” واتهم الغرب بخوض حرب متعددة الأساليب ضد مينسك وروسيا.