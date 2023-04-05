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بولندا مستعدة لدعم أوكرانيا بأسطولها من مقاتلات ميغ-29

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2023 5:31 مساءً
طائرة ميغ-29

طائرة ميغ-29

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أعلن الرئيس البولندي، الأربعاء أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف “مستقبلاً” كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفياتية الصنع.

وقال أندريه دودا في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ بولندا التي سبق أن زودت أوكرانيا بثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل ستا أخرى قريبا، ستكون “مستقبلا مستعدة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من (مقاتلات) ميغ” والذي يضم ثلاثين طائرة.

وتشهد العلاقات بين حلف شمال الأطلسي “الناتو” وروسيا تراجعا لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بسبب توتر العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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