"بوليتيكو": أمريكا تختار مايكل أنطون لقيادة محادثات فنية مع إيران

ذكرت صحيفة “بوليتيكو”، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن اسميهما أن مايكل أنطون مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية سيقود فريقا يضم نحو 12 مسؤولا حكوميا للتفاوض مع إيران في المحادثات النووية المقبلة.

وأعلنت طهران أن إيران والولايات المتحدة ستعقدان محادثات على مستوى الخبراء يوم السبت.

في حين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.

إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.

وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.